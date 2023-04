Affidamento per sette anni a chi vince la gara per la gestione del cine-teatro Italia a Scicli

Non più nubi sulla riapertura del cine-teatro Italia a Scicli chiuso alla fine dello scorso anno dopo la scadenza del contratto con il precedente affidatario., la famiglia Corrado Calvo da Ispica. Pubblicato l’invito alla manifestazione di interesse per la procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dell’attività cinematografica e dei servizi aggiuntivi del cine-teatro Italia per gli anni 2023-2030. L’affidamento avrà durata corrispondente alla stagione cinematografica, per anni sette, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell’immobile. Il canone di concessione annuale a base di gara è di euro 7 mila e 500 euro calcolato a fronte di un valore contrattuale annuo presunto di 50 mila euro e di un valore contrattuale, per i sette anni, di 350 mila euro. Gli interessati hanno tempo fino al 18 aprile per partecipare alla manifestazione di interesse.

In questi mesi di chiusura gli uffici hanno lavorato per la riapertura e per riconsegnare alla città il cine-teatro.

“Anche questo è un servizio – spiega il sindaco Mario Marino – la riapertura del cine-teatro Italia assume una grande importanza nel panorama culturale e sociale della città. E’ un punto di riferimento per la comunità ed in questi mesi si è lavorato con grande impegno per riuscire a riconsegnare il cine-teatro alla città. Come primo atto, per ripartire, c’è la raccolta della manifestazione di interesse da parte di chi è interessato ad avere in gestione la struttura”.

Il cine-teatro Italia aveva chiuso alla fine dell’anno dopo 20 anni di attività.

E’ stato sempre un punto di riferimento per la comunità e per il territorio. La chiusura è stata riconducibile alla scadenza del contratto ed alla prorogatio che era stata perseguita in ragione della pandemia da Covid-19. A gestirlo, per venti anni, la famiglia Corrado Calvo con analoghe strutture a Pozzallo e ad Ispica. L’impegno dell’Amministrazione Marino era stato la sua riapertura. A fine mandato contrattuale la famiglia Calvo aveva ringraziato così la città “grazie a tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, le associazioni culturali, le compagnie di teatro e tutti gli spettatori che hanno contribuito a realizzare il sogno di far rivivere il cine teatro Italia, rendendolo luogo magico e meraviglioso di cultura e spettacolo. Un grazie di cuore a tutta la città di Scicli per questi 20 anni trascorsi insieme”.