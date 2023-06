Aerosabbiatura per cancellare scritte volgari su prospetto scuola a Vittoria

Il Comune di Vittoria ha deciso di intervenire per ripulire la facciata deturpata della scuola Colonna-Giovanni XXIII, situata al largo Cavour. L’amministrazione ha affidato l’incarico ad una ditta specializzata che ha utilizzato un sistema innovativo, l’aerosabbiatura con microabrasione, per cancellare le scritte volgari e ripulire i prospetti dell’edificio.

L’obiettivo dell’operazione è quello di “ridare decoro all’intera zona” e di contrastare la delinquenza di ogni tipo che ha colpito la zona negli ultimi mesi.

La scuola Colonna-Giovanni XXIII è un’infrastruttura scolastica che rappresenta un costante simbolo di legalità e l’amministrazione ha deciso di intervenire in maniera radicale per evitare il perpetuarsi di questi vandalismi. In passato, l’amministrazione comunale aveva già ricevuto critiche aspre per la decisione di intervenire in maniera decisa nell’area in questione, con la realizzazione di una cancellata che si abbinasse al contesto storico degli edifici adiacenti. Tuttavia, l’amministrazione ha confermato la sua scelta coraggiosa e ha continuato ad agire per proteggere l’area e gli edifici che la caratterizzano.

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro ha dichiarato che l’intervento di ripulitura della facciata della scuola Colonna-Giovanni XXIII avrà “ricadute molto importanti per questo lembo del territorio urbano vittima di delinquenza di ogni tipo”. Inoltre, ha sottolineato che l’operazione rappresenti un segnale forte di legalità e di rispetto dell’ambiente urbano e delle infrastrutture scolastiche.

Il sindaco Francesco Aiello ha seguito con attenzione l’evoluzione dei lavori, che rappresentano un importante passo in avanti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio urbano di Vittoria.