Aeroporti, i dati ENAC: Catania quarto aeroporto d’Italia per numero passeggeri. Ryanair il vettore più usato

Catania è il quarto aeroporto italiano per numero di passeggeri, mentre il vettore più utilizzato è Ryanair.

Sono stati resi noti i dati del traffico aereo e passeggeri da parte di ENAC: vi è stato, per il 2021, una forte ripresa, con un +52.5% di passeggeri in più rispetto al 2020, in “epoca covid”.

Catania, inoltre, è il primo aeroporto siciliano in classifica, subito dopo i due aeroporti milanesi e prima di quello di Napoli.



L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto in Italia per traffico passeggeri con circa 11,6 milioni e una quota del 14,4% del traffico passeggeri totale. La graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair.





Questa la “classifica” degli aeroporti italiani per traffico di passeggeri:

Roma Fiumicino 11.568.256 Milano Malpensa 9.571.236 Bergamo 6.463.482 Catania 6.113.330 Napoli 4.603.004

Per quanto riguarda i vettori, la graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair (20,7 milioni di passeggeri),

seguita da Wizz Air (5,1 milioni di passeggeri) e da Alitalia (4,9 milioni di passeggeri).



