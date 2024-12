Aeroitalia: nuove rotte bisettimanali da Parma a Comiso

Due nuove rotte per Comiso operate da Aeroitalia da Parma a partire da dicembre 2024 grazie a un accordo raggiunto tra So.Ge.AP, la società che gestisce l’Aeroporto Internazionale di Parma “Giuseppe Verdi”, e il vettore Aeroitalia. A partire da dicembre 2024, saranno disponibili due nuovi collegamenti diretti da Parma verso Comiso e Trapani, rafforzando il legame tra l’Emilia-Romagna e la Sicilia.

Le nuove rotte

La frequenza sarà bisettimanale (lunedì e venerdì) durante la fascia pomeridiana. I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale di Aeroitalia.

Carlos Criado, CEO di So.Ge.AP, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando come questa iniziativa rientri nel piano strategico di sviluppo del “Giuseppe Verdi” con l’obiettivo di ampliare le rotte, anche a livello internazionale. Anche Krassimir Tanev, CCO di Aeroitalia, ha evidenziato l’importanza di questi collegamenti per offrire una maggiore connettività e opzioni di viaggio a prezzi competitivi.

L’apertura di queste rotte si inserisce nella strategia di Aeroitalia di rafforzare i collegamenti interni in Italia, rendendo gli spostamenti più agevoli e incentivando il turismo locale.

