Addolorata a Monterosso: domani la festa degli anziani e dei nonni

E’ stata celebrata ieri, anche a Monterosso Almo, la memoria del Santissimo nome di Maria. Celebrazioni che hanno assunto un significato ancora più pregnante in quanto inserite nel contesto dei festeggiamenti in onore dell’Addolorata tuttora in fase di svolgimento e che culmineranno con la processione per le vie del paese di domenica prossima.

La celebrazione eucaristica di ieri sera è stata presieduta da don Salvatore Giaquinta. Durante la celebrazione si è pregato, in modo particolare, per coloro che portano il nome di Maria. In serata, poi, fiaccolata a Sant’Antonio “U viecchiu” con recita del Rosario, atto di affidamento e consacrazione alla Vergine Addolorata. In piazza Sant’Antonio, inoltre, si è tenuta la prima edizione del torneo di calcio balilla umano che ha riscosso grande attenzione soprattutto da parte dei giovani. Oggi, invece, è la giornata dei fedeli defunti e si fa riferimento a Maria consolatrice degli afflitti.

Alle 19,30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Giaquinta. Durante la messa saranno ricordate in particolare le persone care dei presenti che sono venute a mancare nel corso dell’anno. Alle 21, poi, in piazza Sant’Antonio, la seconda serata della prima edizione del torneo di calcio balilla umano.

Domani, mercoledì 14, è il giorno della festa dell’esaltazione della Croce, giornata degli anziani e dei nonni. Alle 19,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Burrafato. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per gli anziani e per i nonni. Alle 21, poi, in piazza Sant’Antonio, prima edizione della festa dei nonni e degli anziani, con la partecipazione dei “Canti e cunti”, musiche folk della Sicilia iblea.