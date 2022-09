Addio all’Estate: Marina di Ragusa colpisce ancora. Festa bella, ma da potenziare. Un ritorno del comitato?

Marina di Ragusa colpisce ancora con la sua bellissima e partecipatissima festa di Addio all’Estate che ieri sera ha catalizzato l’attenzione di migliaia di persone. Musica e piccole degustazioni in piazza Duca, poi la sfilata di abiti da sposa al porto turistico con una bellissima scenografia con le lucette della festa sopra le modelle che hanno sfilato. E poi a fine serata lo spettacolo pirotecnico con due ditte, Spina e Pirotecnica Iblea di Massari Insomma ingredienti giusti per una bella serata. Ma non basta.

Bella ma sicuramente da potenziare con maggiori attrazioni e più di qualità. Da qualche anno la festa non è organizzata dal comitato storico e a proporne l’organizzazione è un’associazione culturale che riceve un buon contributo dal Comune di Ragusa. Ma naturalmente per gli sforzi che compie, anche grazie al fatto che incassa pure il contributo degli sponsor privati, l’associazione riesce ad arrivare fino ad un certo punto visto che fa questo di mestiere e dunque deve giustamente e legittimamente equilibrare tutto per comunque guadagnarci. Insomma ben lontani dallo spirito che aveva il comitato organizzatore che era mosso dalla genuina passione. Ed in tanti, a questo punto, auspicano il ritorno del comitato e un ritorno della festa ad uno schema più tradizionale come quello che c’era fino a qualche anno fa con ad esempio gli intramontabili componenti della Medea Band che facevano ballare l’intera piazza, o con il classico binomio cavati e salsiccia, o ricotta calda. Anche in termini di comunicazione c’è tutto da migliorare. Fino al giorno prima non c’era il programma e scarissima la pubblicità sul web. Insomma una cura maggiore per una festa dalle tante potenzialità. Ecco intanto i video dei fuochi d’artificio. A voi quale esibizione vi è piaciuta?

