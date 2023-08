Addio alle cabine telefoniche: TIM prevede di rimuoverle entro la fine dell’anno. Anche in provincia

Un tempo essenziali, oggi soltanto postazioni vintage. Stiamo parlando di cabine telefoniche, simbolo di un passato fatto di conversazioni veloci e urgenti, fugaci parole d’amore e perchè no? Perfino di scherzi telefonici. Per non parlare del fatto che Superman le usava per cambiarsi d’abito. Con il loro design minimalista, in grigio zincato o arancione, le vecchie cabine telefoniche, rimanenze tecnologiche del XX secolo, stanno diventando un ricordo del passato. Estinti i gettoni telefonici e le schede, diventate ormai quasi oggetti di culto per i collezionisti, entro la fine dell’anno, TIM ha pianificato di rimuovere oltre 16.000 cabine telefoniche in tutta Italia. Naturalmente, anche in provincia di Ragusa.

LE CABINE IN RIMOZIONE IN PROVINCIA DI RAGUSA

Consultando il sito internet di TIM, risultano già inesistenti cabine telefoniche a Monterosso, Giarratana e Acate. In tutto, sono 54 le cabine che saranno rimosse in provincia, di cui una già rimossa.

A Ragusa, sono in rimozione le cabine di Piazza Duca degli Abruzzi, Via San Luigi Gonzaga, Viale del Fante, Via Giambattista Odierna, Corso Italia, Viale Sicilia, Via Archimede, via Felicia Schininà, viale Tenente Lena, Piazza Libertà. Tutte queste cabine funzionano ancora a moneta.

A Chiaramonte sarà rimossa la cabina di contrada Coffa.

A Modica saranno rimosse quelle di corso Umberto, della SS. 115, di via Alcide De Gasperi, Viale Resistenza Partigiana, Corso Mediterraneo.

A Ispica, rimozione prevista in corso Umberto, via Duca Degli Abruzzi, Via Mario Rapisardi.

Impianti in rimozione anche a Comiso in via Giuseppe Di Vita, sulla SS. 115 Comiso-Vittoria, via San Biagio, via dei Lecci, Via della Resistenza.

A Vittoria, in rimozione l’impianto di piazza del Popolo, via Roma, via Dante Alighieri, Piazza Italia, via Pietro Nenni, Via Cavour.

A Santa Croce, rimozione in piazza Vittorio Emanuele e risulta già rimossa la cabina di Punta Braccetto.

A Pozzallo, rimozione in corso Vittorio Veneto, in via Armando Diaz, Largo dei Vespri Siciliani, via Papa Giovanni XXIII, via dell’Arno, via Torino, Piazza Rimembranze, Piazza della Rimembranza, piazza Senia.

A Scicli, infine, rimozione in via Mazzini e Piazza Italia.

RESTERANNO ATTIVE POCHE CABINE

Per coloro che potrebbero aver bisogno di fare una telefonata e non hanno un cellulare, le cabine attive si trovano in provincia soprattutto all’interno di esercizi commerciali. TIM prevede di mantenere le cabine telefoniche presenti in luoghi di importanza sociale come ospedali, caserme, carceri e, probabilmente, rifugi di montagna. Nonostante la loro rimozione, rimarranno il simbolo di un’epoca in cui le comunicazioni telefoniche avevano una connotazione diversa rispetto all’attuale velocità dei dispositivi mobili. E qualcuno le guarda con un po’ di nostalgia.