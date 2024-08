Addio alla splendida Nicole. La giovane vittoriese morta in Grecia

Volti giovani rigati di lacrime. Sono gli amici di Nicole Lorefice, i tanti amici che si sono dati appuntamenti per salutare, per l’ultima volta, Nicole Lorefice, la giovane che ha perso la vita il 13 agosto in un incidente stradale che si è verificato il 13 agosto nell’isola di Rodi, dove la giovane si era recata per una breve vacanza soggiorno insieme al fidanzato e ad alcuni amici.

Ad accompagnare la bara bianca con un cuscino di rose e fiori bianchi, nella chiesa di San Giovanni battista a Vittoria, c’erano i genitori, i fratelli, la sorella, tutti più giovane di Nicole, il fidanzato ancora con delle ingessature, gli amici che erano in vacanza con lei e i tanti che in Italia hanno appreso la notizia del tragico incidente con un quod affittato per un breve escursione che si è scontrato con un autobus.

Il lutto cittadino. I messaggi della famiglia e degli amici

In chiesa c’era anche il gonfalone del comune, che ha proclamato il lutto cittadino, con il sindaco Francesco Aiello, gli assessori Francesca Corbino, Cesare Campailla, Giuseppe Nicastro, la vicepresidente del consiglio comunale Rosetta Noto.

Sulla porta della chiesa il manifesto funebre e un altro con la foto di Nicole e il messaggio della famiglia “Alla mia piccola grande donna, ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto ti cercherò. Vivi nel mio cuore, puffetta mia. Per sempre la mamma, papi, Marta, Gabri e Leo”.

A celebrare il rito funebre è stato don Beniamino Sacco, parroco della chiesa dello Spirito Santo di Vittoria, la chiesa che la famiglia frequentava prima di trasferirsi nella nuova abitazione lungo la strada statale 115, in direzione di Gela, poco prima del rifornimento Lukoil e del ristorante Il Picchio Verde.

A conclusione della celebrazione il sindaco Aiello ha portato un commosso saluto di cordoglio a nome del comune, gli amici e la sorella hanno letto un ricordo di Nicole ed un messaggio della madre della giovane estetista vittoriese.

All’esterno, gli amici hanno salutato Nicole con due striscioni.Uno tra questi era tappezzato di foto di gruppo degli amici con la scritta: ”Parte costante della nostra adolescenza. Sempre con noi. Ciao Nico !”. Un secondo, portava il cordoglio degli amici: “Fratello, ci uniamo al tuo dolore. Ciao Nicole”. Gli amici per salutare Nicole, hanno fatto esplodere fumogeni colorati e fontane luminose. Tantissimi giovani indossavano una maglietta con la sua foto e la scritta “Incisa per sempre nei nostri Cuori”. Tre lunghi applausi hanno salutato per l’ultima volta la giovane vittoriese.

Don Beniamino Sacco: “Ho sposato i genitori, ho celebrato il funerale di Nicole. Ammiro la fede del papà e della mamma”



Don Beniamino sacco, parroco e amico di famiglia ha ricordato la fede grande dei genitori e del papà. “Conosco il padre fin da bambino – ha detto don Sacco – Ho celebrato il loro matrimonio e ora purtroppo il funerale della figlia. Nei giorni scorsi, accanto alla figlia, il papà ha detto: ‘“Ovunque tu sei, noi ci saremo’ e poi ha aggiunto: ‘Dov’è adesso sta meglio di prima’. È un messaggio di fede grande, che non è facile esprimere in momenti come questo, davanti alla perdita di una figlia”. Ha ricordato Nicole, la sua capacità, la sua determinazione “una ragazza pulita, generosa e capace, con le idee chiare, che stava costruendo il suo futuro. A 19 anni lavorava in un laboratorio e aveva già un suo studio. Aveva tanti sogni e tanta determinazione e voglia di realizzarli”.

