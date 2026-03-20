Addio ad Aurelio Catra: scompare il magistrato che guidò il Tribunale di Modica

La città di Modica e il mondo della magistratura iblea piangono la scomparsa di Aurelio Catra, figura storica della giustizia locale, spentosi all’età di 87 anni. Magistrato di lungo corso, equilibrato e profondo conoscitore del diritto, Catra ha incarnato per decenni l’istituzione giudiziaria nel territorio modicano, traghettandola attraverso importanti riforme istituzionali.Una vita al servizio della Giustizia

Nato nel 1939, Aurelio Catra aveva iniziato la sua carriera lontano dalla Sicilia, muovendo i primi passi in magistratura a Torino. Quel periodo nel capoluogo piemontese ne aveva forgiato il rigore e la dedizione, qualità che portò con sé quando decise di fare rientro nella sua terra d’origine.

Dopo un’esperienza presso il tribunale di Ragusa, il suo nome rimase indissolubilmente legato alla sede di Modica. Qui, ricoprì inizialmente il ruolo di Pretore dirigente della Pretura circondariale. Con la riforma che portò alla soppressione delle preture, Catra assunse la guida del Tribunale di Modica, ricoprendo la carica di Presidente con autorevolezza e umanità. L’ultimo baluardo del Tribunale modicano

Sotto la sua presidenza, il Tribunale di via Aldo Moro visse anni di intensa attività produttiva, prima della discussa soppressione e dell’accorpamento a Ragusa. Catra ha guidato l’ufficio giudiziario fino al suo collocamento a riposo, avvenuto ufficialmente nel 2010 (anche se i registri della magistratura indicano l’inizio del congedo già dal 2008), lasciando un vuoto istituzionale difficile da colmare. Foto tratta dagli archivi di Telenova Ragusa.

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