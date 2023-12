Addio a Daniela: imprenditrice della ristorazione tra Vittoria e Gela

Un brutto Natale per Vittoria. E’ scomparsa Daniela Granvillano, imprenditrice e proprietaria di Villa Davide a Vittoria e Villa Daniela a Gela. La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità locale e coloro che hanno frequentato le sue strutture nel corso degli anni. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

Daniela Granvillano, aveva 47 anni, figura chiave negli eventi degli anni ’80 e ’90, ha gestito insieme alla famiglia con successo due rinomati luoghi per matrimoni e ricevimenti in Sicilia. La sua passione per l’ospitalità si è manifestata attraverso l’organizzazione di numerose celebrazioni presso le sue location, segnando un’epoca in cui i matrimoni e gli eventi erano intrisi di uno stile distintivo.

La sua personalità accogliente e il suo impegno nel settore hanno reso Villa Davide e Villa Daniela mete ambite per chi cercava un luogo speciale per celebrare occasioni importanti. La notizia della sua morte ha provocato grande tristezza tra coloro che hanno avuto modo di apprezzare la sua dedizione al lavoro e la sua gentilezza.

Granvillano sarà ricordata per la sua professionalità e il suo contributo al settore degli eventi, sebbene il suo impatto vada oltre l’ambito lavorativo. Un forte dolore per tutta famiglia, ed in particolare per il padre Totuccio, la madre Enza e il fratello Davide. I funerali saranno celebrati questo lunedì 25 dicembre alle ore 11 nella chiesa del Santo Spirito. Condoglianze anche dalla redazione dI Ragusaoggi.it