Addio a Crocifisso Ruggiero, simbolo di Marina di Ragusa e dell’“Addio all’estate”

Marina di Ragusa – Si è spento Crocifisso Ruggiero, figura storica e profondamente legata alla vita culturale e sociale della borgata marinara di Ragusa, conosciuta storicamente come Mazzarelli 🕊️. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra cittadini, associazioni e amici, che lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo impegno costante verso la comunità locale.

Ruggiero era particolarmente noto per essere stato l’ideatore e l’anima delle celebri serate dell’“Addio all’estate”, eventi che per anni hanno segnato la conclusione della stagione estiva a Marina di Ragusa, diventando un appuntamento atteso e partecipato da intere generazioni. Con dedizione, passione e spirito di servizio, aveva contribuito a creare momenti di aggregazione e di festa, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Per la Pro Loco Mazzarelli, Ruggiero resterà “un esempio di come si ama e si partecipa alla vita e alla crescita della nostra comunità”. Queste parole riflettono il ruolo centrale che ha avuto nella vita civica della borgata, non solo come organizzatore di eventi, ma come punto di riferimento e figura di stimolo per tanti cittadini. Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ragusaoggi.it

