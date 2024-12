Ad Avola c’è il Natale tra tradizione, presepi, enogastronomia, cultura e sport

La Rotonda sul mare di Avola si illumina e così il Santo presepe: “simbolo universale di accoglienza, famiglia e speranza. Questo Natale vogliamo che Avola sia una città che abbraccia tutti con la magia delle feste, proponendo eventi che uniscono tradizione, cultura e comunità”. In questo periodo Avola si veste di luci e colori, accogliendo cittadini e visitatori con un programma ricco di iniziative pensate per tutte le età e il sindaco Rossana Cannata presenta così gli eventi natalizi del fine settimana. Un’attrazione speciale è il trenino natalizio, che ogni giorno dalle 17 parte da piazza Umberto I per un tour attraverso i quartieri e le parrocchie del centro storico, dove i presepi raccontano la bellezza e il significato del Natale grazie al coinvolgimento delle chiese locali. Tra le iniziative solidali la raccolta giochi donati con l’amministrazione al reparto di pediatria e alle famiglie con difficoltà economiche e tante socialità al centro minori comunale, al centro comunale anziani. La Biblioteca comunale ospita oggi “La tombolata letteraria con merenda di Natale”, un evento dedicato ai più piccoli per unire il piacere della lettura con il divertimento della tradizione e lunedì Master chef. Nel pomeriggio, piazza Umberto I si trasforma nel Villaggio di Natale, dove bambini e famiglie possono incontrare gli elfi in un’atmosfera di festa e allegria. La giornata si concluderà nella Sala Frateantonio del Palazzo di Città con “La notte dei campioni”, un momento di celebrazione per gli atleti avolesi che si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale, portando in alto il nome della città. Il fine settimana proseguirà con nuove occasioni per vivere il Natale avolese. Il Villaggio di Natale tornerà a piazza Umberto I, mentre sabato sera il Teatro Comunale Garibaldi ospiterà lo spettacolo “Libellula nera, le voci di Rosa Balistreri e Ignazio Butitta”, a cura dell’associazione Cantina Sperimentale Iblea, con ingresso gratuito. Domenica tocca a “Gusti d’Autore”, la prima edizione di un viaggio tra sapori, tradizioni e innovazioni, che celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio e ne valorizza i prodotti locali tra tavola rotonda e due talk, show cooking, degustazioni e una prestigiosa masterclass dedicata al vino. “È un periodo speciale per tutti, ma lo è ancora di più per chi vive il Natale come occasione di condivisione e solidarietà. Ringrazio le associazioni, i cittadini e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questi eventi – prosegue il sindaco Cannata –. Il nostro impegno è valorizzare la tradizione natalizia e, allo stesso tempo, creare momenti di incontro che rafforzino il senso di comunità. Invito tutti a partecipare alle iniziative e a lasciarsi trasportare dalla magia del Natale.”

[image: image.png]

[image: rotonda presepe avola1.jpeg][image: rotonda presepe avola.jpeg]



© Riproduzione riservata