Ad Agrigento arriva scienze infermieristiche

Torna l’appuntamento con la Welcome Week all’Università degli Studi di Palermo, una settimana dedicata all’orientamento organizzata nei confronti degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Da lunedì 14 e fino a venerdì 18 febbraio, Unipa presenta la propria offerta formativa per l’anno accademico 2022/2023 alle future matricole che proprio in questi mesi saranno chiamate a scegliere il percorso universitario da intraprendere. Con il fine principale di supportare i ragazzi nella scelta del corso di studio più adatto alle proprie inclinazioni e di fornire informazioni utili sul piano di studi e sugli sbocchi occupazionali, nonché sulle modalità di iscrizione, sul pagamento delle tasse e su altri aspetti di tipo amministrativo. Tra le principali novità dell’offerta formativa del prossimo anno accademico, l’attivazione Corso di Laurea in Infermieristica ad Agrigento. Gli esami di ammissione si terranno questa estate e i posti a disposizione saranno cinquanta. Il Consorzio Universitario sta interloquendo con l’Asp per avere la disponibilità di strutture e locali per le lezioni pratiche.

© Riproduzione riservata