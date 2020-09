Acque reflue: 63 interventi in corso in Sicilia. C'è anche Ragusa - Ragusa Oggi

Acque reflue: 63 interventi in corso in Sicilia. C’è anche Ragusa

“Noi attualmente abbiamo in corso 91 interventi, 63 dei quali in Sicilia. Gli interventi sono concentrati soprattutto nei centri urbani di Palermo, Messina, Catania, Ragusa e Agrigento. Abbiamo due interventi veramente grandi e importanti, sia dal punto di vista idraulico e sanitario, sia finanziario, e sono quelli di Palermo”.

Così Maurizio Giugni, commissario straordinario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, in audizione nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. Questi interventi riguardano circa 3,6 milioni di abitanti equivalenti e hanno richiesto sinora uno stanziamento, peraltro non sufficiente, di 1,6 miliardi di euro.

Gli interevnti residui sono in Calabria, Basilicata, Campania e Lazio. Per la verità gli intervnti nel Lazio afferirebbero a un’altra procedura di infrazione, ma ci stiamo già lavorando con Acea. Abbiamo un ulteriore carico generato di 1,8 milioni di abitanti equivalenti”.