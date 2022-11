Accusato di tentato omicidio a Milano, arrestato 24enne a Ragusa

La Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato a Ragusa un 24enne accusato di tentato omicidio e rissa aggravata per aver accoltellato due giovani lo scorso 30 settembre a Milano. Ne dà notizia la Questura di Milano che dopo le indagini della Squadra mobile ha eseguito la misura in Sicilia, dove il giovane si trovava.



L’episodio risale alla notte tra il 30 settembre e il primo ottobre scorsi, e ha coinvolto un gruppo di ragazzi che stava passando la serata in una delle zone di ‘movida’ più frequentate del capoluogo, tra via Montegrappa e corso Como: da insulti per futili motivi ai coltelli, la rissa si era conclusa con il ferimento grave di un milanese, colpito da due coltellate al torace, e di un tunisino, colpito da almeno 3 fendenti al torace e alla spalla. I due feriti, trasportati d’urgenza agli ospedali Niguarda e San Raffaele e operati, erano rimasti per alcuni giorni in prognosi riservata.



Anche i due feriti, e un terzo giovane presente ai fatti, sempre secondo quanto riferito dalla Polizia, sono attualmente indagati per rissa aggravata.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it