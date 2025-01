Accento Andaluso: un viaggio nella tradizione musicale spagnola

La tradizione e la passione della cultura andalusa si preparano a incantare il pubblico di Ragusa nel primo evento del 2025 della 30ª stagione concertistica “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 11 gennaio, alle ore 20:30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale ospiterà un evento straordinario, con il concerto dal titolo “Accento Andaluso”.

Artisti di fama internazionale

Sul palco, due straordinari artisti guideranno gli spettatori in un viaggio musicale unico: José Manuel Cuenca, pianista di fama mondiale, noto per la sua maestria tecnica e il tocco raffinato, con un curriculum che lo ha portato ad esibirsi nei più prestigiosi auditorium del mondo. Cristina Pedrosa, una delle voci più raffinate del flamenco contemporaneo, interprete di rara intensità e passione, che da anni porta il fascino del canto andaluso nei più importanti teatri internazionali.

Un concerto di emozioni e suggestioni

L’Andalusia, terra di contrasti e incanti, è protagonista di un’esplorazione musicale profonda e coinvolgente. La sua musica, intrisa di malinconia e gioia, unisce radici antiche a una voce universale. La direttrice artistica Diana Nocchiero descrive l’evento come “un’esperienza che celebrerà la bellezza delle radici culturali attraverso la maestria e la passione di due artisti straordinari”.

Biglietto intero € 10, ridotto per studenti fino a 20 anni € 5. Ingresso gratuito per i minori di anni 8. “Melodica”, la rassegna musicale internazionale della città di Ragusa, ha il

patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://www.melodicaweb.it.

