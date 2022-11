Acate: scoperta una piantagione con 243 piante di marijuana: arrestata coppia di tedeschi

E’ stata scoperta ad Acate dai Carabinieri un campo in cui vi era una coltivazione di 243 piante di marijuana.

I militari, al fine di identificare il proprietario o comunque il coltivatore dell’illecita piantagione, effettuavano una prolungata attività di osservazione mimetizzandosi nella vegetazione adiacente il terreno.



Dopo ore di osservazione, nel pomeriggio, i militari vedevano giungere nel terreno una coppia di giovani tedeschi, poi identificati in S.L.G. di cl.99 e D.S.M.V. di cl.95, che si adoperavano ad irrigare la piantagione di marijuana mediante l’ausilio di una complessa struttura da loro costruita ad hoc e costituita da articolati tubi in pvc, serbatoi e bidoni d’acqua, temporizzatori per l’irrigazione e motopompa a scoppio per alimentare l’intero sistema idrico; i Carabinieri intervenivano prontamente e fermavano la coppia bloccandola proprio mentre era intenta a rifornire di acqua i bidoni e serbatoi predisposti all’irrigazione.



I militari, accertata preliminarmente l’assenza di autorizzazioni per la realizzazione della coltivazione della marijuana, procedevano al sequestro delle 243 piante e di tutti i materiali per l’irrigazione, nonché proceduto nei confronti della coppia all’arresto in flagranza di reato per illecita coltivazione di sostanza stupefacente, ponendoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha poi convalidato la misura precautelare adottata dai Carabinieri e sottoponeva la coppia alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Acate e Vittoria.

