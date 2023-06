Acate, la nuova giunta al lavoro. Convocata la prima seduta del consiglio comunale

È stata convocata per il 19 giugno la prima seduta del consiglio comunale di Acate. Il presidente uscente Gianfranco Ciriacono ha convocato la prima seduta del nuovo consiglio. È l’ultimo atto del presidente Ciriacono che nella nuova consiliatura fa invece parte della giunta guidata dalla neo sindaco Gianfranco Fidone con il ruolo di vicesindaco e le deleghe ai Servizi Sociali, Sviluppo Economico, Agricoltura e Gemellaggi.



La prima seduta sarà presieduta dal consigliere anziano per voti Cristina Cicero che ha ottenuto 517 voti. Proprio la Cicero, anch’essa parte della compagine di governo della città, è stata indicata come presidente del consiglio comunale. Se sarà eletta – com’è nelle previsioni – si dimetterà dalla carica di assessore. Al suo posto è già stata indicata e gli subentrerà Dafne Lantino, con le stesse deleghe allo Sport, Turismo e Marina di Acate.

Non si conosce ancora il nome del vicepresidente designato. Come era accaduto altre volte ad Acate potrebbe andare all’opposizione. In consiglio entra, con quattro consiglieri, solo la lista “Caruso sindaco”, le altre due liste sono escluse dal consiglio comunale e non avranno alcuna rappresentanza. E’ quanto prevede il sistema elettorale maggioritario.

LA GIUNTA E’ GIA’ A LAVORO



La giunta è già al lavoro da una settimana. Il sindaco ha firmato subito i decreti di nomina, poco dopo il suo insediamento. Gli altri assessori sono: Giuseppe Raffo, assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione e Spettacolo, Lucia Carnemolla sarà assessore alla Polizia Locale, Protezione Civile, Bilancio e Tributi. Daniele Gallo sarà l’assessore con deleghe all’Ambiente, Ecologia, Manutenzioni e Lavori Pubblici. Alcuni consiglieri comunali hanno ricevuto delle deleghe specifiche che permetteranno loro di coadiuvare l’azione degli amministratori.