Acate, grave incidente all’incrocio: quattro giovani feriti. Intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura questa sera ad *Acate*, nei pressi delle case popolari, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due auto all’incrocio tra due vie del quartiere. Nell’impatto sono rimasti feriti *quattro giovani*.

L’incidente è risultato particolarmente serio per uno dei conducenti, rimasto *incastrato nell’abitacolo*. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente da *Vittoria* e l’altra da *Ragusa*, arrivate intorno alle *19:40*. I pompieri hanno dovuto effettuare un delicato intervento di estricazione: per liberare il conducente è stato necessario *tagliare lo sportello* della vettura. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un *trauma alla testa*.

Gli altri tre giovani coinvolti, tra conducenti e passeggeri dell’altra auto, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ambulanza. Avrebbero riportato *escoriazioni ed ematomi*, ma le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei *Carabinieri*, giunti sul posto per i rilievi. Dai primi accertamenti sembra che una delle due vetture, dopo l’impatto, abbia abbattuto un *palo del telefono* — e non della luce — fortunatamente in vetroresina, circostanza che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Indagini in corso per chiarire cause e responsabilità dello scontro. Ricerca fotografica di Franco Assenza



