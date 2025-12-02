Ragusa compie un passo decisivo nel potenziamento della cura oncologica. È pienamente operativo da oggi il secondo acceleratore lineare della Radioterapia oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, dove questa mattina sono stati effettuati i primi trattamenti su due pazienti. L’arrivo della nuova macchina, finanziata attraverso i fondi del PNRR, raddoppia la capacità operativa […]
Acate, grave incidente all’incrocio: quattro giovani feriti. Intervento dei Vigili del Fuoco
02 Dic 2025 23:24
Momenti di paura questa sera ad *Acate*, nei pressi delle case popolari, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due auto all’incrocio tra due vie del quartiere. Nell’impatto sono rimasti feriti *quattro giovani*.
L’incidente è risultato particolarmente serio per uno dei conducenti, rimasto *incastrato nell’abitacolo*. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente da *Vittoria* e l’altra da *Ragusa*, arrivate intorno alle *19:40*. I pompieri hanno dovuto effettuare un delicato intervento di estricazione: per liberare il conducente è stato necessario *tagliare lo sportello* della vettura. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un *trauma alla testa*.
Gli altri tre giovani coinvolti, tra conducenti e passeggeri dell’altra auto, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ambulanza. Avrebbero riportato *escoriazioni ed ematomi*, ma le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.
La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei *Carabinieri*, giunti sul posto per i rilievi. Dai primi accertamenti sembra che una delle due vetture, dopo l’impatto, abbia abbattuto un *palo del telefono* — e non della luce — fortunatamente in vetroresina, circostanza che ha evitato conseguenze ancora più gravi.
Indagini in corso per chiarire cause e responsabilità dello scontro. Ricerca fotografica di Franco Assenza
© Riproduzione riservata