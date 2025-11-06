Abusi sull’ex fidanzatina: ai domiciliari per violenza un ventunenne di Scicli

L’ex fidanzatina di 15 anni vessata con abusi sessuali, maltrattamenti e sopraffazioni. Per il giovane, un ventunenne sciclitano presunto autore di questa condotta violenta, è stato disposto l’arresto per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti commessi ai danni della ragazza. Si trova ai domiciliari nella sua abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’attività investigativa è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa che hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica. E’ stata proprio la Squadra Mobile a comporre il mosaico di sopraffazioni dopo la denuncia presentata nello scorso mese di settembre dai genitori della giovane vittima. Con gli elementi indiziari a carico del giovane è stato ricostruito un quadro inquietante. La minore, peraltro affetta da uno stato di vulnerabilità emotiva, era stata costretta a subire dall’inizio della relazione sentimentale risalente a mese di maggio scorso, una serie di maltrattamenti, vessazioni, minacce e abusi sessuali. Oltre ad essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a sottrarre somme di denaro e oggetti preziosi ai suoi genitori, che ha consegnato al fidanzato, il quale peraltro ha utilizzato indebitamente il bancomat dei genitori della ragazza; per tale motivo lo stesso risulta indagato, altresì, per il reato indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

