AAA in Italia cercasi medici disperatamente. A Ragusa i Corsi di preparazione ai test di ammissione a i corsi di Laurea in Medicina e professioni sanitarie con il metodo LOGOMED. Iscrizioni entro il 20 luglio, inizio corsi il 22 luglio - Ragusa Oggi

AAA in Italia cercasi medici disperatamente. A Ragusa i Corsi di preparazione ai test di ammissione a i corsi di Laurea in Medicina e professioni sanitarie con il metodo LOGOMED.

In Italia i medici sono sempre meno numerosi, più vecchi e nel tempo la situazione non migliorerà. Tanto che recentemente in alcune regioni, come il Molise, sono stati richiamati a lavoro i medici pensionati.

Sono del tutto insufficienti gli accessi ai corsi di laurea in medicina e alle scuole di specializzazione per compensare questa continua emorragia di camici bianchi. L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane prevede che i 56 mila medici del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) che andranno in pensionamento nei prossimi 15 anni, saranno sostituiti solo per il 75%, cioè in numero di 42 mila. Per rimpiazzare i 56 mila medici in 15 anni saranno necessarie 13 mila e 500 immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e 11 mila posti di specializzazione.

Mancheranno soprattutto pediatri, specialisti d’emergenza-urgenza, anestesisti e internisti.

La Logos soc. coop, ente specializzato nella formazione professionale con esperienza ventennale su tutto il territorio regionale, organizza anche a Ragusa, oltre che a Catania, Caltagirone, Enna e Palermo, in collaborazione con la Fondazione dell’ Ordine dei medici di Palermo e la Fondazione dell’Ordine dei medici di Catania, i Corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Biologia, Farmacia, Biotecnologie e Professioni Sanitarie con il metodo LogoMed.

Il metodo LOGOMED, sul quale si basano i corsi proposti da Logos soc.coop, è fondato su:

– Team di esperti forte di esperienze acquisite nei corsi gestiti dalla Fondazione dell’Ordine dei medici di Catania e che vanta percentuali riscontrabili di ingresso ai corsi di laurea di oltre il 70%

– Formidabile preparazione e consigli infallibili per il superamento del test d’ingresso

– Stimolanti lezioni interattive e giornaliere simulazioni di esami

– Numero limitato di partecipanti

– Presenza di un coach esperto in psicologia giovanile per ridurre le condizioni di stress provocate dalla prova di esame

I Corsi LogoMed sono inoltre aggiornati con il nuovo modulo sulla cultura generale, fondato su cittadinanza e costituzione, letteratura italiana e storia, previsto dai recenti aggiornamenti normativi.

Grazie al team LogoMed ed alla metodologia didattica innovativa, attraverso le coinvolgenti lezioni interattive, gli aspiranti studenti che intendono iscriversi in Medicina o professioni sanitarie, riusciranno ad affrontare il test con sicurezza e serenità, gestendo al meglio l’emozione e migliorando la consapevolezza delle proprie potenzialità, incrementando le possibilità di successo nell’ammissione ai corsi di laurea.

I corsi LogoMed sono in partenza il 22 luglio nella nostra sede di Ragusa e le iscrizioni sono prorogate fino al 20 luglio.

Sede dei Corsi: Ragusa – Via Nino Martoglio, 5 – 97100 Ragusa

