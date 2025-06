A volte ritornano. Aeroitalia ci ripensa e dall’estate collegamenti da Comiso per Roma e Milano. In attesa della continuità territoriale

Dopo aver sputato veleno sull’aeroporto di Comiso, Aeroitalia ci ripensa e ritorna in vista della continuità territoriale. A partire da luglio e fino a ottobre 2025, saranno attive due rotte aeree strategiche: Roma–Comiso e Milano–Comiso, con almeno tre voli settimanali ciascuna, per un totale minimo di 80 voli complessivi. È il frutto dell’accordo tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la compagnia, selezionata tramite una manifestazione d’interesse pubblica. Una manovra d’urgenza, in attesa dei bandi di continuità territoriale previsti per novembre, che però rischiavano di lasciare scoperta la stagione estiva. E nella determina del Libero Consorzio viene specificato che Aeroitalia andrà incontro a penalità nel caso in cui un volo ritardi più di due ore o venga cancellato. Aeroitalia, nel caso in cui non fosse puntuale nel servizio, può incorrere fino a 5 mila euro di detrazioni. Questo perchè, proprio a cavallo delle vacanze di Natale 2024-2025 vi sono stati moltissimi problemi fra i passeggeri e il vettore.

Un ponte tra territori

Con un investimento da 3 milioni di euro provenienti dai fondi ex Insicem, destinati specificamente a marketing territoriale, l’Ente provinciale ha messo in campo una risposta rapida alle esigenze del territorio. “Non potevamo permettere che l’estate 2025 segnasse una battuta d’arresto per il nostro turismo – affermano dal Libero Consorzio –. Con questa iniziativa garantiamo collegamenti fondamentali con due delle principali aree metropolitane italiane, salvaguardando arrivi, presenze e l’intero indotto”.

L’Ente fa sapere che continuerà a coordinare e sostenere tutte le iniziative tese a migliorare la connettività del Sud-Est siciliano, consapevole che l’accessibilità aerea è oggi un fattore cruciale di crescita e competitività.

Prossime tappe

Intanto prosegue il percorso avviato con la recente manifestazione d’interesse per attrarre nuove compagnie aeree e consolidare collegamenti con altri bacini strategici come Venezia, Bologna, Pisa e Torino.

