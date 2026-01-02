A Vittoria una fiaccolata per la pace intensa e partecipata nel giorno dell’anniversario della strage. VIDEO

Stasera Vittoria si è raccolta in una fiaccolata per la pace che ha attraversato le vie principali della città, trasformando la serata in un momento di riflessione, condivisione e speranza. L’iniziativa, molto partecipata da cittadini di tutte le età, con una presenza significativa di giovani, si è svolta a conclusione di un percorso che ha preso il via da piazza Daniele Manin e ha raggiunto la basilica di San Giovanni Battista per la veglia finale di preghiera

La fiaccolata, celebrata nel contesto della 59ª Giornata Mondiale della Pace, è stata accompagnata da torce accese, simbolo di luce e desiderio di un futuro più pacifico. La scelta del 2 gennaio non è casuale: per Vittoria è un giorno particolarmente denso di memoria, essendo l’anniversario della strage di San Basilio del 1999, un evento drammatico che ha segnato la comunità locale e che ogni anno richiama l’attenzione su temi di convivenza civile e impegno collettivo.

Il percorso simbolico della fiaccolata ha visto la partecipazione attiva delle comunità parrocchiali di Vittoria, Scoglitti e Acate, con cittadine e cittadini uniti nel camminare insieme per le vie della città in un clima di profonda partecipazione. L’arrivo alla basilica di San Giovanni Battista ha segnato il momento di veglia, dove, tra preghiere e riflessioni, i partecipanti hanno espresso un desiderio condiviso di pace, solidarietà e rispetto reciproco.

Molti giovani hanno preso parte all’iniziativa, sottolineando come il tema della pace resti centrale anche per le nuove generazioni, sempre più sensibili a messaggi che superano l’indifferenza quotidiana e guardano a una convivenza più umana. L’eco dell’evento ha trovato riscontro immediato nei commenti dei presenti, che hanno evidenziato come momenti di questo tipo aiutino a rafforzare il senso di comunità e appartenenza, in un momento storico segnato da tensioni e sfide globali.

Il tema scelto per la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno – centrato sulla “pace disarmata e disarmante” – ha dato ulteriore significato alla marcia: un invito a costruire la pace non solo attraverso gesti simbolici, ma come impegno quotidiano di dialogo, comprensione e azioni concrete.

Per molti, la fiaccolata di stasera non è stata solo una manifestazione religiosa o civile, ma un modo per reagire alla memoria del passato con una prospettiva di speranza, trasformando la commemorazione in un atto di partecipazione attiva. Una risposta collettiva che, tra tanti episodi difficili, testimonia la volontà di costruire un futuro migliore per la città e per tutti i suoi cittadini. Foto tratta da VittoriaTV. Guarda il video della diretta di VittoriaTv dopo i nostri link, più sotto.

