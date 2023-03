A Vittoria, un fine settimana all’insegna del Padel

Tutto pronto a Vittoria per un fine settimana da vivere all’insegna del Padel. Di scena, questo sabato 18 marzo e domenica 19, il numero 1 del ranking in Italia Marcelo Capitani e la neo promessa siracusana Flavio Abbate.

La coppia – fresca di successo in occasione dell’ultimo circuito Slam by mini 2023 che si è disputata nella cornice del Fiera di Roma – farà da richiamo al secondo torneo Open organizzato dall’associazione sportiva “Bola padel club” di Vittoria. Del resto parliamo di un’attività quasi del tutto sconosciuta fino a qualche anno fa e che ha avuto un vero e proprio boom di consensi e partecipazione attiva durante il periodo covid e post-covid. Le associazioni sono cresciute in maniera esponenziale in tutta la provincia, offrendo in breve tempo sempre maggiori servizi e possibilità di approccio alla disciplina. E persino la federazione italiana tennis (Fit) ci ha visto lungo cambiando denominazione in Fitb (Federazione italiana tennis e padel) avendone percepito l’exploit in tutto il paese e con esso l’immediata possibilità di business.

Marco Arestia e Paolo Cappello, organizzatori dell’evento, spiegano cosi la manifestazione: “Dalla cerimonia di apertura nell’aprile 2021, il club si è lanciato nel circuito delle competizioni, ospitando una serie di “Tpra” e tornei sociali fino a raggiungere il culmine con il primo torneo ” Open” con un montepremi di 4500 euro, tra i più alti in provincia. Per noi sarà un grande orgoglio ripeterci ospitando nel weekend due grandi campioni come Capitani e Abbate”.

Andrea La Lota