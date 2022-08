A Vittoria tunisino arrestato per spaccio. A Scoglitti un niscemese arrestato per aver aggredito un carabiniere

Spaccio a Vittoria. I carabinieri hanno effettuato alcune operazioni per prevenire il reato. In particolare è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, un tunisino, M.M., classe ’86, disoccupato. In particolare, sono state trovate nella sua auto oltre 30 dosi di cocaina e hashish, circa 30 grammi, pronte per essere vendute.

Durante la perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e 1600 euro in contanti.

L’intero materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, e l’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso la sua abitazione a disposizione dell’A.G. iblea.

A Scoglitti, inoltre, i militari della locale Stazione hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate C.G., niscemese classe 1983, incensurato. In particolare, nel corso delle operazioni di identificazione, conseguenti a una segnalazione per un presunto furto di autovettura, i militari della Stazione di Scoglitti venivano aggrediti dal segnalante che, in evidente stato di alterazione psicofisica, senza alcun motivo, si scagliava contro i militari colpendo uno dei due con un pugno al volto e mordendolo due volte al braccio destro.

Il militare, a seguito delle cure ricevute presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria, riceveva 10 giorni di prognosi, mentre l’arrestato, dopo formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. Iblea.