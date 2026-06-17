A Vittoria tubo del gas danneggiato vicino ex Emaia: traffico in tilt sulla SP18

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Momenti di apprensione lungo la Strada Provinciale 18 Vittoria-Santa Croce Camerina, dove una fuga di gas ha reso necessaria la chiusura al traffico dell’arteria stradale nei pressi dell’ex Emaia.

Secondo le prime informazioni, durante alcune operazioni di scavo un mezzo operativo avrebbe accidentalmente danneggiato una condotta di gas metano a media pressione, provocando un’importante fuoriuscita di gas e facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitando la zona interessata e monitorando costantemente la situazione per scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità.

Per consentire le operazioni di emergenza e garantire la sicurezza degli automobilisti, è stata disposta la chiusura temporanea della SP18 nel tratto interessato dall’incidente. Gli agenti e il personale impegnato sul posto stanno regolando la viabilità e fornendo indicazioni agli utenti della strada.

Gli automobilisti diretti verso Santa Croce Camerina e le località costiere sono invitati a utilizzare percorsi alternativi. La viabilità è stata deviata lungo la Strada Provinciale 17 in direzione Scoglitti, attualmente individuata come percorso sostitutivo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’intervento resta in corso in attesa dell’arrivo della ditta specializzata incaricata della riparazione della tubazione danneggiata. Solo dopo il completamento delle operazioni tecniche e le verifiche di sicurezza sarà possibile procedere alla riapertura della strada.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata