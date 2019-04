A Vittoria questa domenica la processione per San Francesco di Paola - Ragusa Oggi

A Vittoria questa domenica la processione per San Francesco di Paola

E’ domani, domenica 7 aprile, la giornata clou per la festa di San Francesco di Paola che ha preso il via martedì scorso con la celebrazione della solennità liturgica nella parrocchia omonima di Vittoria. Domani, in particolare, alle 11 ci sarà la santa messa presieduta dal parroco, don Salvatore Mallemi. Nel pomeriggio, alle 19, la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Giovanni Tolaro, dell’Ordine dei minimi, e animata dall’associazione marinai in congedo e dalle associazioni di volontariato.

I canti saranno guidati dal “Coro dei minimi” di San Francesco di Paola. Alle 20, poi, si terrà la processione con il simulacro per le seguenti vie: piazza Indipendenza, via Como, Duca D’Aosta, Mentana, Fratelli Bandiera, Curtatone, Cacciatori del Tevere, Piazza Indipendenza e rientro in chiesa. Il parroco ringrazia le forze dell’ordine e coloro che in diversi modi collaborano alla buona riuscita della festa parrocchiale.

I parrocchiani che abitano lungo il percorso della processione sono stati invitati a illuminare i balconi e ad evitare di fare sostare i veicoli. San Francesco di Paola è patrono della Sicilia e della gente di mare e le celebrazioni si stanno tenendo in coincidenza con il quinto centenario della canonizzazione. Don Mallemi, inoltre, ricorda che la Sacra Penitenzieria Apostolica, con decreto del 13 febbraio scorso, ha concesso l’Indulgenza plenaria da lucrarsi dal giorno 27 marzo 2019 fino al 4 maggio 2020, alle consuete condizioni a tutti i fedeli realmente pentiti e sospinti dalla carità, che potranno applicarla anche a suffragio delle anime del Purgatorio, a condizione che visitino qualsiasi chiesa raccomandata dai Padri dell’ordine dei minimi o qualunque altro luogo ove sia venerato San Francesco di Paola.

