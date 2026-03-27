A Vittoria nasce il taxi solidale per i cittadini più fragili

Si chiama “Se da solo non puoi, ti accompagniamo noi” l’iniziativa promossa dalla Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Vittoria, pensata per garantire un supporto concreto alle persone più fragili della città e del territorio.

Il progetto, già attivo in modo continuativo, offre un servizio di trasporto verso ospedali e strutture sanitarie di Catania e Messina, permettendo a chi ha problemi di salute o è privo di una rete familiare di accedere a cure e visite fondamentali.

Un aiuto concreto e un segnale di vicinanza umana

L’iniziativa ha riscosso un forte apprezzamento tra gli assistiti delle diverse Conferenze della Società. Non si tratta solo di un aiuto pratico: gli utenti sperimentano anche un vero sostegno umano, sentendosi accompagnati in momenti delicati della loro vita.

Il progetto nasce dalla collaborazione con due operatori taxi locali, che applicano tariffe agevolate credendo nel valore sociale dell’iniziativa. Il servizio è interamente sostenuto dal Consiglio Centrale di Vittoria e si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per rispondere ai bisogni della comunità.

La missione della Società di San Vincenzo De Paoli a Vittoria

Secondo il Presidente del Consiglio Centrale, Rosario Macca, l’iniziativa rappresenta solo una delle tante attività solidali dell’associazione. La Società di San Vincenzo De Paoli, presente a Vittoria con dieci Conferenze, 140 soci e una decina di volontari, garantisce quotidianamente servizi fondamentali come visite domiciliari, distribuzione di beni di prima necessità, sostegno morale e spirituale a malati, anziani e persone sole, oltre ad assistenza burocratica.

Attualmente, l’associazione supporta circa 480 famiglie, affrontando situazioni di disagio e marginalità sociale, operando sempre nello spirito del Beato Federico Ozanam, fondatore della Società, che auspicava di “racchiudere il mondo in una rete di carità”.

Taxi solidale: un piccolo gesto che fa la differenza

Il servizio “Se da solo non puoi, ti accompagniamo noi” dimostra come piccoli gesti concreti possano trasformarsi in un grande aiuto sociale, contribuendo a rendere più vicina la comunità a chi si trova in difficoltà.

Per molti cittadini, poter contare su un trasporto sicuro verso le strutture sanitarie significa non solo accedere a cure indispensabili, ma sentirsi compresi e sostenuti da chi si prende cura della comunità ogni giorno.

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