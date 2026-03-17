A Vittoria al via il restauro dei portoni del 1706 della Basilica di San Giovanni Battista

VITTORIA – Un pezzo di storia lungo oltre tre secoli si prepara a nuova vita. Il Comune di Vittoria ha ufficialmente consegnato oggi i lavori di manutenzione e restauro dei portoni lignei della Basilica di San Giovanni Battista, manufatti originali risalenti al 1706 e simbolo indiscusso dell’identità religiosa e culturale della città.

L’intervento, sancito dalla firma del verbale di consegna da parte del Direttore dei Lavori, l’architetto Salvatore Lorefice, segna l’avvio di un’opera di recupero attesa da anni.

I dettagli del progetto e le risorse

Il restauro prevede un investimento di 50.000 euro, finanziato attraverso i fondi della Regione Siciliana destinati alla riqualificazione urbana. L’Amministrazione comunale ha scelto di vincolare queste risorse specificamente alla Basilica per garantire la conservazione di elementi architettonici che hanno resistito a tre secoli di storia. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa locale Cilia Salvatrice Tiziana.

A differenza dell’intervento parziale effettuato circa quindici anni fa, questo restauro si presenta come un’azione organica e completa. I lavori coinvolgeranno:

I tre portoni principali della facciata.

I due ingressi laterali.

La voce dell’Amministrazione

Il valore dell’opera è stato sottolineato coralmente dalla giunta. L’assessore alla Cultura, Arturo Barbante, ha evidenziato come intervenire su elementi del Settecento significhi “investire nella tutela della nostra identità”, mentre l’assessore alla Manutenzione, Cesare Campailla, ha posto l’accento sulla necessità tecnica dell’intervento per garantire la conservazione del legno nel tempo.

Il Sindaco Francesco Aiello ha concluso ribadendo la linea politica dell’ente:

“La tutela del patrimonio monumentale è una responsabilità fondamentale. Restituire decoro ai portoni della Basilica significa valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi di Vittoria. La salvaguardia della nostra storia è un investimento sul futuro”.

Con l’apertura di questo cantiere, il cuore di Vittoria si prepara a mostrare nuovamente il volto più fiero della sua architettura barocca, garantendo che le “porte della città” continuino a raccontare la storia dei vittoriesi per i secoli a venire.



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