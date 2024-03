A Villa Margherita fermato tunisino con coltello a serramanico

Servizi di controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” predisposti dal Questore Dr. Vincenzo Trombadore. Queste azioni sono frutto della sinergia tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In una recente operazione condotta nel cuore del centro storico di Ragusa, le forze dell’ordine hanno posto particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di preservare la sicurezza pubblica e prevenire i reati. Numerose pattuglie sono state dispiegate, coadiuvate dal Nucleo Cinofili e da unità specializzate, per garantire il rispetto delle normative vigenti e intervenire prontamente in caso di situazioni sospette.

Durante uno di questi controlli, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha fermato un individuo di nazionalità tunisina. Durante la perquisizione avvenuta a Villa Margherita, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, il cui possesso è vietato. L’uomo è stato immediatamente denunciato all’autorità giudiziaria competente e l’arma è stata sequestrata.

[image: image.png]



