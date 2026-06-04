A “Scuola in Festa” arriva la magia di Valerie Bla Bla: tutto pronto per l’invasione di bambini nel centro storico di Ragusa. Questo venerdì 5 giugno dalle 17 in poi.

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Un viaggio tra sogni, acrobazie, bolle di sapone e meraviglia per chiudere in bellezza l’anno scolastico. Sarà lo spettacolo “Sogno Sveglia” dell’artista Valerie Bla Bla una delle grandi novità della terza edizione di “Scuola in Festa – Al centro i bimbi”, in programma domani, venerdì 5 giugno dalle ore 17, nel cuore del centro storico di Ragusa. L’attesa manifestazione, promossa dall’Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione e coordinata dall’associazione Eduka insieme a numerose realtà associative del territorio, è ormai pronta a trasformare piazze, vicoli e spazi urbani in una grande aula a cielo aperto dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Il gran finale della giornata si svolgerà alle 20.15 in piazza San Giovanni con lo spettacolo di Valerie Bla Bla, artista capace di mescolare comicità, equilibrismi, giocoleria, teatro fisico e poesia visiva. In scena un clown che non ha mai smesso di sognare accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di stupore, fantasia e leggerezza, tra bolle di sapone giganti e momenti di coinvolgimento per tutti. Ma lo spettacolo rappresenta soltanto il momento conclusivo di un pomeriggio che si annuncia ricchissimo di attività. Dalle 17 il centro storico diventerà infatti il regno dei bambini con oltre trenta laboratori, giochi, attività sportive, esperienze creative e percorsi educativi distribuiti in diverse aree tematiche. Le tradizionali materie scolastiche verranno reinterpretate in chiave ludica. L’educazione fisica si trasformerà in tornei, giochi di squadra e percorsi motori; l’arte e l’immagine in laboratori di stampa, disegno e manipolazione dell’argilla; l’italiano diventerà letture animate, musica e narrazione; matematica e scienze offriranno esperienze Stem, giochi logici e attività dedicate alla scoperta della natura. Spazio anche all’educazione civica, alla geografia, alle tradizioni popolari e ai giochi di una volta, per una giornata all’insegna della partecipazione e della condivisione. Tra gli elementi più apprezzati della manifestazione torna la “Pagella delle Avventure”, una sorta di passaporto del divertimento che accompagnerà ogni bambino lungo il percorso della festa. Partecipando alle attività e ai laboratori sarà possibile raccogliere timbri nelle diverse aree tematiche. Chi riuscirà a completare almeno otto esperienze riceverà il “Biglietto Magico” che consentirà di partecipare al mega sorteggio finale previsto prima dei saluti conclusivi. Nel corso della serata saranno inoltre premiati i vincitori del concorso “Se spengo… accendo!”, dedicato all’educazione digitale e alla riflessione sull’uso consapevole della tecnologia. “Questa manifestazione è diventata uno degli appuntamenti più belli e attesi per le famiglie ragusane – commentano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – perché riesce a mettere insieme educazione, divertimento e valorizzazione del centro storico. Vedere centinaia di bambini vivere le piazze, giocare insieme e scoprire attività nuove significa restituire vitalità ai luoghi della città e costruire comunità. Scuola in Festa è nata per celebrare il percorso fatto durante l’anno e per regalare ai bambini un’occasione speciale di incontro e condivisione. La scuola insegna conoscenze e competenze, ma anche relazioni, rispetto e collaborazione”. Per partecipare gratuitamente a tutte le attività e ai laboratori (alcuni a numero chiuso) è richiesta l’iscrizione dei minori attraverso l’infopoint dedicato oppure tramite il modulo online predisposto dagli organizzatori e disponibile sui canali social, con l’obiettivo di poter giocare tutti insieme in sicurezza. Pronta dunque una grande festa di fine scuola, lontana dagli smartphone e vicina alle persone, trasformando il cuore della città nel luogo più felice di una nuova estate che comincia.



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