A scuola di olio. Gli studenti del Ferraris diventano degustatori

L’IISS Ferraris, sotto la guida della D.S. Giovanna Piccitto, propone un’ampia e variegata offerta formativa agli studenti della provincia di Ragusa. All’ interno dell’indirizzo tecnico si trova l’unica sezione di Chimica della provincia Iblea e una sezione tecnica Agraria, che più delle altre, si sposa con uno dei settori trainanti dell’economia del territorio.

L’azienda Frantoi Cutrera, situata in contrada Piano dell’Acqua a Chiaramonte Gulfi, nasce grazie alla dedizione, al sacrificio e al coraggio del capostipite fondatore Giovanni, che ha trasmesso esperienza e professionalità ai tre figli Maria, Giusy e Salvatore. L’azienda, che è Vincitrice di numerosi concorsi oleari, esporta in 47 Paesi dei cinque continenti grazie agli standard di qualità che si è imposta.

Gli studenti sono stati accolti e guidati nella visita dai nipoti del fondatore e frantoiani di terza generazione, il dott. Sebastiano Salafia, il dott. Giuseppe Ardagna e il dott. Giovanni Cutrera, che – insieme alle loro collaboratrici dott.ssa Carmela Ferlito e dott.ssa Adele Ottaviano – hanno saputo trasmettere l’entusiasmo e i valori di responsabilità, professionalità e innovazione che si respirano in casa Cutrera.

Con estrema chiarezza e cortesia i ragazzi sono stati guidati all’interno del “frantoio 4.0” di ultima generazione, con all’interno i macchinari più avanzati al mondo dal punto di vista tecnologico per il settore oleario. La struttura produce più di 500 mila litri di olio di altissima qualità l’anno, esclusivamente da varietà siciliane coltivate in regime di agricoltura biologica, DOP o IGP. All’interno della struttura è presente una “Scuola dell’Olio” dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di imparare le basi della tecnica di assaggio dell’olio di oliva e le differenza qualitative tra oli extra vergini e non.

Gli allievi che erano stati preparati da lezioni teoriche in classe hanno risposto in maniera molto positiva. Le uscite didattiche sono un arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto e sono considerate dall’IISS Ferraris un momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche e sono parte integrante o aggiuntiva delle discipline del curricolo.

L’incontro tra le vocazioni degli studenti e le eccellenze del territorio costituiscono il punto di forza dell’Istituto tecnico. Il territorio Ibleo offre ai futuri periti tecnici l’opportunità di un lavoro a km 0, per tale ragione la giornata di martedì costituisce un tassello importante nella formazione del perito tecnico agrario e chimico.