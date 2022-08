A Scicli “Un’estate con Tanit” chiude a settembre con due imperdibili appuntamenti

Arriva settembre e anche l’estate di Tanit Scicli volge al termine. Il tradizionale appuntamento dell’associazione culturale sciclitana con i propri percorsi, volti a far scoprire i mille aspetti, noti e non, della città, chiuderà in bellezza con le ultime due date: venerdì 2 verrà riproposto uno degli itinerari più affascinanti e sorprendenti di Tanit, il Cimitero Monumentale di Scicli, mentre il 9 sarà la volta di un grande inedito, per la prima volta apre i battenti al pubblico, infatti, Palazzo Mormino-Massari, a confermare la predilezione dei ragazzi di Tanit per l’apertura dei palazzi nobiliari, dopo l’enorme successo avuto con Palazzo Beneventano.



Il cimitero monumentale di Scicli è un progetto che Tanit percorre da anni, mappando e studiando cappelle, monumentini e personaggi capaci di dar lustro alla nostra città, un appuntamento imperdibile per scoprirne l’intrinseca bellezza.



La visita a Palazzo Massari, invece, nasce dalla comunione d’intenti tra la famiglia Massari e Tanit, volta a valorizzare uno scrigno nascosto della storia sciclitana, una visita che unirà l’arte al piacere del vino grazie alla collaborazione con le Tenute Senia che offriranno a coronamento della visita una esclusiva degustazione delle loro migliori etichette all’interno del baglio del palazzo. L’estate sta finendo ma la cultura con Tanit non finisce mai. Per informazioni, scrivere a tanitscicli@gmail.com o chiamare il 3388614973.