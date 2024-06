A Scicli la fase conclusiva del progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MIM ed UNICEF

Ogni anno, a giugno, si svolge un evento unico che coinvolge i Docenti Referenti delle scuole della provincia di Ragusa aderenti al Progetto nazionale “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dall’UNICEF. Questa iniziativa rappresenta una koinè culturale e civile che le scuole partecipanti hanno costituito, promuovendo diritti inalienabili come il diritto alla non discriminazione, alla salute, all’identità, all’educazione, al gioco, all’ascolto, alla partecipazione e alla protezione da qualsiasi forma di violenza.

Il progetto

Il Progetto, a livello territoriale, è curato dal Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa e dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, sotto la direzione della Dott.ssa Viviana Assenza. La Commissione Provinciale coinvolge anche la Consulta Studentesca, per garantire il protagonismo dei ragazzi in un progetto nato e cresciuto per il benessere dei minori. Durante l’anno scolastico, ogni scuola svolge attività inerenti la Proposta educativa UNICEF, con il supporto costante del Comitato UNICEF Ragusa e della sua Presidente, Elisa Mandarà.

Il 3 giugno 2024, alle ore 13:30, a Scicli presso Palazzo Spadaro, si sono incontrati tutti i docenti rappresentanti delle scuole iblee iscritte al Progetto, riuniti dalla Commissione Provinciale di Ragusa. La Commissione è composta da Giorgia Iurato, Referente per l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa per il Progetto UNICEF – MIM, Elisa Mandarà, Presidente del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, e i rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca, Simone Puntillo e Francesco Re del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa. Alla riunione ha partecipato anche Enrica Lo Presti, Referente per la Consulta Studentesca.

Conformemente alla Circolare Ministeriale del 5 giugno 2023, i Referenti delle Scuole hanno presentato alla Commissione Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti, documentati dal Protocollo Attuativo e, eventualmente, da una Relazione sintetica delle attività svolte. Il momento centrale dei lavori è stato caratterizzato dalla condivisione dei percorsi condotti nelle singole scuole, gettando le basi per una nuova fase di progettazione condivisa per il prossimo anno scolastico.

“La significativa presenza delle Dirigenti Scolastiche Romina Bellina e Carmela Paolino, che hanno vivamente partecipato ai lavori, è stata fondamentale – commenta la Presidente Provinciale UNICEF Ragusa, Elisa Mandarà. Abbiamo costituito un vero e proprio team provinciale, coeso negli intenti valoriali ed educativi e nella promozione della solidarietà, come testimoniano le meravigliose Campagne destinate a emergenze nelle quali l’UNICEF lavora in prima linea, condivise nelle nostre generose comunità scolastiche. Ogni docente merita di essere citato per lo straordinario lavoro svolto”.

La Commissione ha verificato la completezza e l’ottima qualità della documentazione prodotta dalle scuole, che hanno magnificato un progetto conforme alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, mirato a favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo.

Le istituzioni scolastiche iblee meritevoli del riconoscimento MIM UNICEF di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” per l’anno scolastico 2023/2024 sono le seguenti: I.C. “Don Milani” di Scicli, I.C. “Santa Marta-Emanuele Ciaceri” di Modica, Direzione Didattica Primo Circolo “De Amicis” di Comiso, Direzione Didattica “Mariele Ventre” di Ragusa, I.C. “Giovanni Verga” di Comiso, I.C. “Luigi Capuana” di Giarratana, I.C. “Leonardo da Vinci” di Ispica, I.C. “Raffaele Poidomani” di Modica, I.C. “Carlo Amore” di Modica, I.C. “Gesualdo Bufalino” di Pedalino (Comiso), I.C. “Antonio Amore” di Pozzallo, I.C. “Vann’Antò” di Ragusa, I.C. “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo, I.C. “Francesco Crispi” di Ragusa, I.C. “Enrico Berlinguer” di Ragusa, Direzione Didattica “Palazzello” di Ragusa, I.C. “Giuseppe Caruano” di Vittoria, I.C. “Rodari – San Biagio” di Vittoria, I.C. “Padre Pio da Pietralcina” di Ispica. A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione MediaLive.

© Riproduzione riservata