A Scicli il colle si illumina di rosso. Sui social uno spot per le donne. VIDEO

A Scicli il Colle di San Matteo si tinge di rosso per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, come avvenuto in passato, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui drammi che ogni giorno, forse anche al chiuso della propria casa, vivono le donne. Ma non è l’unica iniziativa. Sui canali social il Comune di Scicli ha pubblicato un video, in collaborazione con Confcommercio Scicli, realizzato da Sara Gazzè. Lo trovate all’interno di questo articolo. Da vedere

