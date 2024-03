A Scicli apre il primo “sportello diritto alla salute” per denunciare disservizi sanitari

Sabato 23 marzo, alle ore 17:00, presso la Casa delle Culture in via Mazzini a Scicli, si terrà un’assemblea per la difesa del Servizio Sanitario Pubblico e il diritto alla salute. L’assemblea fa parte delle manifestazioni che si stanno svolgendo in tutta Italia in preparazione della manifestazione europea prevista a Bruxelles il 7 aprile. Tutti i cittadini e le organizzazioni sociali della città sono invitati a partecipare.

SI APRE LO “SPORTELLO DIRITTO ALLA SALUTE”

Il Comitato Civico Articolo 32 aderisce al Forum per la sanità pubblica, recentemente costituito anche in provincia di Ragusa, e pone come unico punto di riferimento la Costituzione Italiana. Il Comitato promotore di Scicli si impegna a promuovere la cittadinanza attiva attraverso il progetto “sportello diritto alla salute”. Una volta alla settimana, il giovedì dalle ore 18:00 alle 19:30, presso i locali di via Valverde 38, i volontari del Comitato offriranno assistenza gratuita ai cittadini che subiscono abusi e disservizi nel sistema sanitario. In caso di prenotazioni ritardate oltre i limiti di legge, i volontari assisteranno gli utenti nel richiedere la riprogrammazione di visite ed esami secondo le indicazioni del medico di famiglia. Se necessario, sarà disponibile anche assistenza legale.

Il Comitato invita i lavoratori, i giovani, i professionisti e gli intellettuali a diventare volontari e ispettori civici per difendere i principi costituzionali e garantire il diritto alla salute per tutti.

