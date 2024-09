A Santa Flavia prende il via il progetto “Spiagge e fondali puliti”

Ha preso il via a Porticello, frazione marinara di Santa Flavia in prossimità della spiaggia dell’Olivella, l’appuntamento “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente sostenuto dal progetto “Amiamo il Mondo – Cooperare insieme”, promosso da Coop Gruppo Radenza e dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, che sta vedendo da questa primavera volontari di associazioni ambientaliste impegnati nella pulizia delle spiagge. La vendita di magliette “Amiamo il mondo” riportanti grafiche sui temi della diffusione delle plastiche in mare e della biodiversità ha consentito di raccogliere fondi che Coop sta destinando a sostegno di iniziative di pulizia di spazi comuni.

L’iniziativa



Nella sola prima giornata sono già stati recuperati dai volontari del circolo Legambiente Bagheria e Dintorni e dai subacquei dell’Evolution Diver di Sant’Elia e di Scubambiente oltre 500 chili di copertoni. Le attività di recupero proseguiranno per una settimana, i copertoni raccolti saranno smaltiti e gratuitamente trattati nel rispetto del circolo virtuoso dell’economia circolare dalla Resco Group.

Presenti a Santa Flavia durante le attività di recupero il Presidente di Legambiente Sicilia Tommaso Castronovo, il Direttore dell’Associazione siciliana consumatori consapevoli Coop Giovanni Pagano, il Dirigente del servizio 6 infrastrutture Marittime e portuali del dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti Giancarlo Teresi e la biologa marina Anna Maria Beltrano. I volontari hanno recuperato dalla battigia, con l’ausilio di pinze e retini, anche plastiche e rifiuti di varia natura che stazionavano sul fondo del mare.



La pulizia straordinaria dei fondali antistanti il Golfo dell’Olivella, nella frazione marinara di Porticello si è svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale. “Ci siamo avvalsi dell’utilizzo di una barca di appoggio- dice il Presidente di Legambiente, Luigi Tanghetti, fornita di verricello per coadiuvare al meglio le operazioni di recupero dei Pfu presenti, da parte dei subacquei”.

Grande soddisfazione per l’andamento dell’iniziativa e per l’entusiastica partecipazione di centinaia di volontari siciliani nei diversi appuntamenti, è stata espressa dall’amministratore delegato di Coop Gruppo Radenza, Danilo Radenza. “Si è trattato di un progetto, ha dichiarato, di sostenibilità ambientale concreto e pragmatico, in linea con l’impegno di Coop per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità. Siamo molto orgogliosi, nel nostro piccolo, di aver contribuito a rendere più belle ed accoglienti alcune delle spiagge più belle della nostra isola”.



Agostino D’Amato, rappresentante dei soci dell’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, ha evidenziato che “La spiaggia dell’Olivella a Porticello rappresenta uno splendido bene comune restituito al territorio dopo molti anni, ma il percorso per il pieno recupero è ancora lungo. L’impegno di diversi soggetti che cooperano in rete ottimizzando le energie consente risultati gratificanti e ASCC e Coop non potevano che essere parte di questo percorso”.

© Riproduzione riservata