A Santa Croce saranno installate 7 nuove colonnine per la ricarica di mezzi elettrici

È in fase finale di installazione un nuovo sistema di ricarica per veicoli elettrici a Santa Croce, grazie all’iniziativa di Enel X Way. Sette colonnine di ricarica di ultima generazione saranno presto disponibili per gli utenti, offrendo la possibilità di una ricarica completa dei mezzi in tempi brevi.

LE COLONNINE

Le colonnine si trovano in posizioni strategiche della città, rendendo la ricarica accessibile sia per i residenti che per i turisti. Questa iniziativa non solo sostiene la mobilità sostenibile, ma promuove anche il turismo eco-sostenibile, incoraggiando i visitatori a optare per veicoli a emissioni zero durante il loro soggiorno a Santa Croce e nelle borgate marinare circostanti.

