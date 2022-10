A Santa Croce saranno assegnati 18 alloggi popolari. Erano in costruzione da 30 anni

Anche nel Comune di Santa Croce saranno assegnati 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta il sindaco Peppe Dimartino – per il fatto che, entro fine anno, 18 famiglie potranno entrare nelle nuove case e trascorrervi le feste natalizie. In queste settimane si completeranno le varie pratiche e le graduatorie d’assegnazione”.

Soddisfazione a parte, bisogna ricordare che questi alloggi erano in costruzione da circa 30 anni e che soltanto ora, finalmente, verranno assegnati.

Non sappiamo esattamente perchè è stato impiegato tanto tempo affinchè si provvedesse alla costruzione e all’assegnazione. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Ma in effetti, pur condividendo questa scelta dello IACP, non possiamo non far notare come sempre tutto arrivi in modo tardivo.