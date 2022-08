Sampieri: Buontemponi incoscienti modificano segnaletica stradale. A rischio la sicurezza stradale

Spettabile Redazione di Ragusa Oggi, sono un villeggiante della borgata e desidero segnalare quello che sussiste da circa 15 giorni. Alla fine della via Arno c’è un segnale di freccia obbligatoria che obbliga a svoltare a destra per immettersi sulla via Carignano, arteria principale di Sampieri, che è a senso unico di marcia. Qualche incosciente ha pensato bene di girare il predetto segnale ( allego foto), non rendendolo affatto visibile, creando una situazione di pericolo di incidenti ,considerato che gli ignari automobilisti possono, a questo punto , svoltare anche a sinistra, nel senso di marcia vietato.

È di tutta evidenza come questa situazione, specie in questo periodo di aumentato flusso veicolare, dovesse essere ,prontamente ,sistemata. Sino ad oggi la situazione permane, il rischio di incidenti pure, e a nulla sono valse le numerose segnalazioni effettuate al Comando dei Vigili Urbani di Scicli, sia dal sottoscritto che da altri villeggianti. Non si comprende ,tantomeno si giustifica, questa inerzia da parte di coloro che dovrebbero, con urgenza ,eliminare una situazione di pericolo nelle strade, più volte segnalata dai cittadini. Grazie per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente.

Michele Carnemolla