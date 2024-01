A Ragusa vince l’Italia contro la Spagna nel volley under 20. La nazionale si qualifica agli Europei

di Domenico Occhipintii – Colpo doppio a Ragusa per la Nazionale di pallavolo femminile Under 20. Le azzurrine di coach di Gaetano Gagliardi, battendo la Spagna per 3-2, si aggiudicano questo torneo di qualificazione e conquistano un posto per gli Europei di categoria, ad agosto, in Irlanda e Bulgaria. Il pubblico del Palaminardi di Ragusa, che ha accompagnato il cammino di capitan Esposito e compagne in questi giorni, abbastanza numeroso nonostante le condizioni meteo non esaltante di questi giorni. Esaltanti invece le prestazioni di Merit Adigwe, Linda Manfredini, Giorgia Amoruso ed Erika Esposito, perni di questa nazionale che, fatta eccezione per l’approccio alla partita con la Germania, ha vinto e convito. L’Italia è arrivata alla finale sospinta della bella e netta vittoria contro l’Olanda ma la Spagna, nonostante la sofferenza in semifinale contro in Belgio, era l’unica squadra imbattuta della competizione. Avevano sempre vinto le iberiche allenate da coach Gabriel Navarro Chinea che però non riescono a fare filotto contro una Italia diesel.

* LA PARTITA * Nel primo set, infatti, ha regnato l’incertezza, probabilmente dovuta alla tensione da finale che si percepiva in entrambe le squadre. L’Italia riesce comunque a prevalere nel primo con il punteggio di 25 a 23. Il secondo set vede le ragazze di Gagliardi scappare avanti subito grazie a un turno di battuta fenomenale di Linda Manfredini, tutto fila liscio fino a metà set, poi, nonostante il gioco cali un po’ di livello, l’inerzia ci fa conquistare anche il secondo set per 25-18. L’Italia prova a replicare nel terzo quanto fatto nel secondo set ma, dopo essere stata avanti di quattro, a metà set viene ripresa. A questo punto sono le top scorer della squadra, Adigwe, Manfredini, Amoruso ed Esposito a traghettare le azzurre fin quasi ad assaporare la vittoria in tre set che sfuma ai vantaggi. Il terzo set si chiude sul 28 a 26 per la Spagna. Destino inverso quello del terzo set con l’Italia costretta a inseguire fino a oltre metà set. Ritrovata la parità, però, non riesce a trovare l’equilibrio necessario per chiudere il match e per 26 a 24 regala il set alla Spagna. Il terzo set, tra qualche incertezza al servizio iniziale e una chiamata dubbia dell’arbitro poco prima del cambio campo, resta in equilibrio quasi fino all’ultimo. Le azzurre riescono a trovare lo spunto finale per vincere set e match: 15 a 12 e 3 set a 2 per l’Italia che dal gradino più alto del podio di Ragusa, vede schiudersi davanti a sé la strada per gli Europei di Irlanda e Bulgaria.