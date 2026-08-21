A Ragusa una serra di marijuana nel condominio: 72 piante sequestrate, arrestato un 44enne

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Una coltivazione di marijuana strutturata e organizzata all’interno di un condominio, con piante distribuite tra due unità abitative e persino negli spazi del tetto e del sottotetto. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale al termine di un’attività investigativa che ha portato all’arresto in flagranza di un 44enne ragusano.

L’uomo è ritenuto responsabile, allo stato degli atti e secondo l’ipotesi accusatoria, dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua posizione dovrà essere ora esaminata dall’Autorità giudiziaria e ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Settantadue piante, quasi tutte in infiorescenza

La perquisizione è scattata dopo un lungo servizio di osservazione condotto dai militari. All’interno degli ambienti nella disponibilità dell’uomo sono state trovate e sequestrate 72 piante di marijuana, per la quasi totalità già in fase di infiorescenza e quindi prossime all’essiccazione.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, non si sarebbe trattato di una semplice coltivazione domestica. La struttura sarebbe stata organizzata come un vero e proprio impianto serricolo professionale, con diverse aree destinate alla crescita delle piante.

Lampade, umidificatori e irrigazione: una coltivazione organizzata

L’attività avrebbe richiesto un’articolata infrastruttura tecnologica per creare condizioni ambientali favorevoli alla crescita delle piante. Durante la perquisizione sono state infatti sequestrate numerose lampade UV, utilizzate per l’illuminazione e il riscaldamento artificiale, oltre a umidificatori e ventilatori destinati alla regolazione dell’ambiente e al ricircolo dell’aria.

I militari hanno inoltre trovato un sistema di irrigazione dedicato, insieme a numerosi flaconi di fitofarmaci e fertilizzanti. Un insieme di strumenti che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato predisposto per sostenere e massimizzare la resa della coltivazione.

Anche un manuale specialistico tra il materiale sequestrato

A completare il quadro ricostruito dagli investigatori c’era anche un libro specialistico dedicato all’orticoltura della marijuana. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il volume sarebbe stato utilizzato dall’uomo come guida tecnica per la gestione della coltivazione.

Il ritrovamento viene considerato dagli investigatori un ulteriore elemento indicativo della meticolosità con cui sarebbe stata organizzata l’attività.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine della perquisizione, il 44enne è stato arrestato in flagranza. Dopo le formalità di rito espletate presso il Comando di piazza Caduti di Nassirya, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, il 44enne non avrebbe precedenti specifici in materia di stupefacenti, mentre risulterebbe gravato da precedenti di minore entità per reati contro la persona e contro il patrimonio.

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