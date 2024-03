A Ragusa, un piano per riqualificare il centro storico

Il sindaco Peppe Cassì ha annunciato la realizzazione del Piano spesa 2022 della legge regionale 61/81, comunemente nota come la “legge su Ibla”, dopo aver insediato la nuova Commissione centri storici e aver ricevuto conferme sull’ampliamento dell’offerta universitaria a Ragusa.

LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO

Riqualificazione di via Monelli: Questo intervento include la realizzazione del muro a secco di contenimento, l’illuminazione, la raccolta delle acque e il ripristino del manto stradale. Via Monelli diventerà una terza via di collegamento tra Ibla e il Centro, contribuendo a ridurre il traffico su corso Mazzini. Ciò favorirà anche il recupero di centralità per il tratto di via Roma che va da Corso Italia alla Rotonda.

Incentivazione della residenzialità giovanile: Saranno destinate somme per incentivare i giovani studenti provenienti da altre città che scelgono i corsi universitari attivi a Ragusa e nuclei familiari di giovani ragusani che vogliono stabilirsi nel centro storico. Queste misure si aggiungeranno alle agevolazioni tributarie già previste per chi ristruttura e vive nel centro storico.

Restauro del patrimonio: Verranno calendarizzati e eseguiti interventi di restauro del patrimonio artistico, compreso l’arca santa di San Giovanni Battista e le tele del Pollace alla chiesa della Badia, in coordinamento tra enti e parrocchie.

Miglioramento dei servizi legati alla mobilità e al decoro: Saranno previsti fondi per migliorare i servizi legati alla mobilità, con l’installazione di opportuna segnaletica, e per il decoro, compreso l’Ecce homo a Ibla.

Incentivi economici per le imprese: Saranno confermate le incentivazioni economiche a favore delle imprese ragusane del centro storico, con uno stanziamento aggiuntivo dopo lo scorrimento di ottobre.

Il Piano sarà ora sottoposto all’esame della Commissione assetto del territorio e successivamente al Consiglio comunale. Gli uffici continueranno parallelamente a lavorare sul Piano per il 2023, mantenendo una visione strategica chiara.

