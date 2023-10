A Ragusa un nuovo ciclo di eventi culturali a Palazzo degli Antoci: si parte con la presentazione del libro “Cannoli siciliani” di Roberta Corradin

Con l’arrivo dell’autunno, Palazzo degli Antoci a Ragusa, situato in via Matteotti 42, riprendono le iniziative culturali in collaborazione con il Comune di Ragusa. La nuova stagione di eventi inizia sabato 14 ottobre alle 19 con la presentazione del libro “Cannoli siciliani. Mare, amore e altre cose buone” (Giunti editore) scritto da Roberta Corradin. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto ed è un gustoso viaggio alla scoperta di uno dei dolci più celebri e amati al mondo.

IL LIBRO

Il libro narra la storia di Arianna, una donna impegnata nel lavoro, e Nisso, uno chef affascinante. La loro relazione è caratterizzata da uno stile ironico e sagace, che rende la narrazione coinvolgente. Attraverso le vicende dei protagonisti, i lettori potranno esplorare la Sicilia con i suoi paesaggi mozzafiato, il mare scintillante e le dolci colline degli Iblei, vivendo un’esperienza ricca di emozioni. Il romanzo si conclude con un finale sorprendente.

La scrittrice e giornalista Roberta Corradin condividerà con il pubblico la sua opera e la sua profonda passione per la Sicilia, di cui si è innamorata. Parteciperanno all’evento anche la scrittrice Costanza Di Quattro, vincitrice del prestigioso premio letterario Comisso, e la giornalista Caterina Gurrieri.

Questo è solo il primo di una serie di eventi culturali che si terranno a Palazzo degli Antoci e che animeranno il centro storico di Ragusa, coinvolgendo appassionati di cultura e letteratura.