A Ragusa torna il festival “Barocco in tutti i sensi”: il 6, 8 e 10 settembre

Torna a Ragusa Festival Barocco, denominato “Barocco in tutti i sensi” che si terrà il 6, 8 e 10 settembre presso la suggestiva Cava Gonfalone. Si tratta della seconda edizione dell’evento e promette di essere ancora più coinvolgente dell’anno scorso.

Il festival combina la musica barocca con l’esperienza sensoriale dei sapori e degli odori del territorio. Le tre serate offriranno concerti di musica che spazieranno tra il 1500 e il 1700, seguiti da degustazioni di prodotti locali. La location, cava Gonfalone, aggiungerà un ulteriore elemento di suggestione, coinvolgendo anche la vista e l’olfatto in un ambiente unico.

L’accesso a cava Gonfalone sarà possibile a partire dalle 19:30, mentre i concerti inizieranno alle 20:00. Dopo i concerti, a partire dalle 21:30, verrà offerta una cena-degustazione con prelibatezze locali e ricette innovative ispirate al Barocco, accompagnate da vini e birre di alta qualità della provincia di Ragusa.

IL PROGRAMMA DELLE TRE SERATE

6 settembre – “APRITI SESAMO”

Questa serata si aprirà con un “Concerto di voci sole” dedicato al cambiamento e alle donne, con la partecipazione del cantautore Giovanni Caccamo. Il cantautore dialogherà sul suo nuovo libro “Manifesto del cambiamento” insieme a Marco Brugaletta, uno dei protagonisti del Festival. Caccamo canterà anche due brani in una versione sperimentale con l’Ensemble Extravocalia, che proporrà un programma di madrigali sulla figura femminile.

8 settembre – “VOGLIATE GRADIRE – Musiche per Marisa”

Questo evento è dedicato al ricordo della celebre pianista Marisa Candeloro a 20 anni dalla sua scomparsa. Il pianista Alessio Cappello e gli scrittori Michele Arezzo e Fabio Manenti accompagneranno gli spettatori in un percorso musicale che va da Bach a Heitor Villa Lobos, passando per Chopin, con conversazioni tra le esibizioni musicali.

10 settembre – “CARO SASSONE”

Il prestigioso Insieme Strumentale di Roma, diretto da Giorgio Sasso, chiuderà l’edizione 2023 del festival insieme alla grande soprano Raffaella Milanesi. La serata proporrà un programma puramente barocco con le sonate e le cantate di Händel.

Questo festival è il risultato di un impegno dedicato alla promozione della cultura musicale e alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico della regione. Il supporto del Comune di Ragusa e di numerosi partner ha reso possibile la crescita di questo evento.

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale del festival all’indirizzo www.baroccointuttiisensi.it.

FOTO: repertorio