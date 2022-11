A Ragusa s’incontrano gli albini della provincia

Lunedì 14 novembre, a partire dalle 16, presso la sede sezionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa, in via Fucà, si terrà un incontro con tutti gli albini dell’area iblea. L’incontro fa seguito alla partecipazione del presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani, all’incontro tenutosi a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, lo scorso mese di ottobre e promosso da “Albini in Italia”, gruppo di persone che opera per la divulgazione di nozioni inerenti l’albinismo.

“E’ stato – chiarisce Albani – il primo convegno sul tema che ha trattato argomentazioni medico-scientifiche con la presenza di autorità mediche e istituzioni per un’iniziativa dedicata a una questione davvero molto importante. Anche in occasione dell’incontro di lunedì (in provincia di Ragusa gli albini siamo 13), ci stiamo ponendo un obiettivo specifico che è quello di fornire informazioni corrette su una condizione genetica rara che riguarda una persona su ventimila e che provoca un difetto di pigmentazione con l’assenza più o meno completa della melanina nei tessuti: da qui la pelle bianchissima, i capelli e i peli candidi, le iridi rosa nei casi in cui il deficit è totale perché la mancanza di colore lascia intravedere i capillari sottostanti.

Voglio altresì ricordare che indipendentemente dalla variabilità della pigmentazione visibile, l’albinismo si associa a deficit visivi quasi sempre gravi. Sempre lunedì, intorno alle 17, poi, tramite collegamento con piattaforma zoom, il nostro incontro in presenza si allargherà a livello nazionale. Ecco perché riteniamo di cruciale importanza l’appuntamento previsto per il 14 novembre”. Per ulteriori informazioni e per comunicare la propria presenza basta chiamare il presidente Salvatore Albani al 334.6445810.