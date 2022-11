A Ragusa si lavora per la realizzazione della nuova condotta idrica e dell’illuminazione in alcune contrade

Sono in corso i lavori di realizzazione della condotta idrica a Gatto Corvino e per l’installazione di nuova illuminazione a Camemi, intervento che presto riguarderà anche San Giacomo, territorio di Ragusa.

Si tratta di opere strutturali che, dopo aver seguito il loro corso tra recupero dei necessari finanziamenti, progettazione e appalto, trovano ora compimento.



Sempre a proposito di contrade, si concluderà a breve la procedura per raddoppiare i mezzi a disposizione del servizio autobotti e così andare a sanare i ritardi che si sono accumulati nell’ultimo periodo.



