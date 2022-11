A Ragusa, si cerca la figura del Garante dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: aperte le candidature

Il comune di Ragusa comunica che è indetta una selezione pubblica per la presentazione delle candidature alla nomina di Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Ragusa.



Compito del Garante sarà di segnalare e promuovere tutte le iniziative opportune per assicurare la conoscenza e la tutela dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con particolare attenzione al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione e a quanto previsto dal protocollo d’intesa firmato dal Comune di Ragusa e dal Kiwanis Club di Ragusa, che opereranno in sinergia con altri operatori del settore.

Possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. È possibile anche prenderne visione di presenza presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Area minori- di Via Ing. Mario Spadola, 56.



Le istanze per le candidature e la relativa documentazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, in Corso Italia 72 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it entro e non oltre le ore 14 del 18 novembre 2022.