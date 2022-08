A Ragusa raro caso di meningite tubercolare

Un raro caso di meningite tubercolare. E’ quello isolato dallaUOC di Neurologia ASP Ragusa, direttore Antonello Giordano. Si tratta di una delle più gravi forme di infiammazione dovuta al batterio che causa la Tbc, il Mycobacterium tubercolosis. Le percentuali di mortalità o di danni neurologici permanenti arrivano fino al 50%. Il reparto di Neurologia dell’ASP Ragusa, ha individuato un caso di questa forma di TBC non tra le più frequenti. La meningite, diagnosticata e trattata in reparto, è stata attentamente monitorata attraverso le variazioni flussimetriche della circolazione cerebrale ed ecocolordoppler transcranico. L’analisi diventa un caso studio del Congresso Europeo di Neurosonologia che si terrà a Lisbona il prossimo ottobre.

«Sarà il dr. Giuseppe Zelante, dirigente medico dell’UOC, a presentare, durante i lavori del congresso, 15 ottobre, un E-Poster, relazionando su un rarissimo caso di “Meningite Tubercolare Primaria”, diagnosticata e trattata in reparto, descrivendo le variazioni flussimetriche della circolazione cerebrale, monitorizzata con ecocolordoppler transcranico, nelle varie fasi della malattia.» sottolinea, visibilmente contento, il direttore Giordano.

Di seguito, si riporta il messaggio di accettazione del case report: “On behalf of the Scientific Committe of the 26th ESNCH Conference (ESNCH Lisboa 2022) we are pleased to inform you that your abstract entilted “Neurosonological examination in a immunocompetent patient with tubercolous meningitis: a case report” was accepted for presentation as “E-poster” for the ESNCH Lisboa 2022, 14-16 October 2022, Lisbon, Portugal.