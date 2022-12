A Ragusa nascerà la mensa alla scuola Palazzello

Una nuova mensa sarà costruita al circolo didattico Palazzello di Ragusa. Il progetto è stato presentato martedì mattina ai bambini, alle bambine e ai dirigenti scolastici della scuola.

Si tratta della prima struttura a Ragusa che nasce ex novo appositamente per la refezione scolastica. Un progetto innovativo per accogliere 500 bambini, fondato su principi di risparmio energetico e finanziato con fondi dell’Unione Europea PNRR M4C1.



L’importo originario di 600.000 euro ha subito ulteriori rincari causati dal nuovo prezziario regionale e la struttura costerà 810.000 euro e sarà completata dopo nove mesi dall’aggiudicazione dei lavori.



L’intervento rientra nel piano più ampio di estensione del tempo prolungato e degli spazi mensa.